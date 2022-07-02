Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun adelesinde ağrı hissettiği için İstanbul'a döndüğü belirtildi. İstanbul'da MR'ı çekilecek oyuncunun tedavisine başlanacak. Mert Hakan,sarı-lacivertlilerin bu akşam saat 19.30'da Partizan ile oynayacağı hazırlık maçında forma giyemeyecek.

Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe 'de sakatlık şoku yaşanıyor. Avusturya 'da kamp yapan sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş sakatlığı nedeniyle İstanbul 'a döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı - Son Dakika

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