Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı

02.07.2022 18:22

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, adalesinde ağrı hissettiği için Graz'da gerçekleştirdiği kamptan ayrılmak zorunda kaldı. İstanbul'da MR'ı çekilecek futbolcunun daha sonra tedavisine başlanacağı bilgisi verildi.

Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Avusturya'da kamp yapan sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş sakatlığı nedeniyle İstanbul'a döndü.

PARTIZAN MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun adelesinde ağrı hissettiği için İstanbul'a döndüğü belirtildi. İstanbul'da MR'ı çekilecek oyuncunun tedavisine başlanacak. Mert Hakan,sarı-lacivertlilerin bu akşam saat 19.30'da Partizan ile oynayacağı hazırlık maçında forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı - Son Dakika
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