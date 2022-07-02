Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı

Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Avusturya'da kamp yapan sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş sakatlığı nedeniyle İstanbul'a döndü.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun adelesinde ağrı hissettiği için İstanbul'a döndüğü belirtildi. İstanbul'da MR'ı çekilecek oyuncunun tedavisine başlanacak. Mert Hakan,sarı-lacivertlilerin bu akşam saat 19.30'da Partizan ile oynayacağı hazırlık maçında forma giyemeyecek.
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