Samandıra Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ile devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu arada tedavileri süren Bruma ve Nazım Sangare çalışmada yer almadı.

Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Rennes hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.