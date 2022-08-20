Fenerbahçe'ye golcü önerisi! Jorge Jesus kabul ederse takıma katılacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye golcü önerisi! Jorge Jesus kabul ederse takıma katılacak

20.08.2022 17:46

Alexander Sörloth ya da Maxi Gomez'den birini kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir golcü önerisi geldi. Jorge Jesus'un onay vermesi halinde Bologna forması giyen Marko Arnautovic'e imza attırılacak.

Kadrosunu kaliteli bir golcü ile güçlendirmek için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir santrfor geldi.

SON KARARI JORGE JESUS VERECEK

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, santrfor transferi için listesinin başında Sörloth ve Maxi Gomez bulunan Fenerbahçe'ye; Bologna'nın tecrübeli oyuncusu Marko Arnautovic de önerildi. Jorge Jesus'a bu öneri iletilirken, yönetim hocanın kararına göre harekete geçecek.

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GEÇEN SEZON 15 GOL ATTI

Geçen sezon 34 maçta Bologna forması giyen Marko Arnautovic, 15 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Avusturyalı golcünün güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.

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Marko Arnautovic, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'ye golcü önerisi! Jorge Jesus kabul ederse takıma katılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye golcü önerisi! Jorge Jesus kabul ederse takıma katılacak - Son Dakika
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