Fenerbahçe'de tarihi gün için geri sayım başladı! İşte stadın oylamaya sunulacak yeni adı

Fenerbahçe'de 9 Eylül'de gerçekleştirilecek Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'nda tarihi oylamalar yapılacak. Özellikle genel kurulda stadın adının değiştirilmesi adına yapılacak başvurunun önünü açacak oylama merakla bekleniyor.

"BU OYLAMADA PAYI OLMAK, YARINLARA İZ BIRAKMAK DEMEKTİR"

Konuya ilişkin Sözcü'ye açıklamada bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Tüzük tadil toplantısında, stadımızın isminin Atamızın ismini taşıması için gereken başvuruyu yapabilmek adına oy vereceğiz. Çok iyi biliyorum ki Fenerbahçeliler için bu oylamada payı olmak, yarınlara iz bırakmak demektir." dedi.

"KATILIM SAĞLAYACAKLARINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Koç ayrıca, "Milyonlarca taraftarımızın resmi temsilcisi olarak Fenerbahçelilik sorumluluğunu taşıyan ve aidiyetini hisseden tüm üyelerimizin 9 Eylül Cumartesi günü tüzük tadil kongremize katılım sağlayacaklarına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.