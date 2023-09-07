Fenerbahçe'de tarihi gün için geri sayım başladı! İşte stadın oylamaya sunulacak yeni adı - Son Dakika

Fenerbahçe'de tarihi gün için geri sayım başladı! İşte stadın oylamaya sunulacak yeni adı

Son Güncelleme: 07.09.2023 13:05

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 9 Eylül'de yapılacak Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'na üyelerin katılması için çağrıda bulundu. Sarı-lacivertliler, bu genel kurulda stadın isminin ''Atatürk'' olması için gereken başvuruyu yapabilmek adına oy verecek.

Fenerbahçe'de 9 Eylül'de gerçekleştirilecek Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'nda tarihi oylamalar yapılacak. Özellikle genel kurulda stadın adının değiştirilmesi adına yapılacak başvurunun önünü açacak oylama merakla bekleniyor.

"BU OYLAMADA PAYI OLMAK, YARINLARA İZ BIRAKMAK DEMEKTİR"

Konuya ilişkin Sözcü'ye açıklamada bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Tüzük tadil toplantısında, stadımızın isminin Atamızın ismini taşıması için gereken başvuruyu yapabilmek adına oy vereceğiz. Çok iyi biliyorum ki Fenerbahçeliler için bu oylamada payı olmak, yarınlara iz bırakmak demektir." dedi.

"KATILIM SAĞLAYACAKLARINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Koç ayrıca, "Milyonlarca taraftarımızın resmi temsilcisi olarak Fenerbahçelilik sorumluluğunu taşıyan ve aidiyetini hisseden tüm üyelerimizin 9 Eylül Cumartesi günü tüzük tadil kongremize katılım sağlayacaklarına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de tarihi gün için geri sayım başladı! İşte stadın oylamaya sunulacak yeni adı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de tarihi gün için geri sayım başladı! İşte stadın oylamaya sunulacak yeni adı - Son Dakika
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