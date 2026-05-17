Fenerbahçe'de Yeni Dönem Başlıyor

17.05.2026 23:56
Zeki Murat Göle, gelecek sezona dair yeni bir sayfa açılacağını açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, sarı-lacivertlilerde gelecek sezonla ilgili, "Yeni bir sayfa açılacak. Herkes yeni dönemde ne olacağını görecek" dedi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, açıklamalarda bulundu. İlk yarıda istediklerini yapamadıklarını belirten Göle, "Duygu durumu çok değişik bir maç oldu. İlk yarı her şeyi yarım yapabildik. Genel anlamda oyun üstünlüğü bizdeydi. Rakip takım 2 kere geldi onlar da gol oldu. İkinci yarı tam tersi dünya vardı. Performans 2 katına, 3 katına çıktı. Oyunu çevirmek için oyuncularımız elinden geleni yaptı. Şanssız golle 2 puanı bıraktık" diye konuştu.

"Asensio'nun sakatlığı nüksetmesi mümkün değil"

Sarı-lacivertlilerin Eyüpspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun çıkmasıyla ilgili de bilgi veren Zeki Murat Göle, "Nene ve Milan'ın durumunu biliyorsunuz. Uzun süredir devam ediyor tedavi süreci. Talisca ve Guendouzi bir önceki maçta sakatlık durumu oldu. Antrenman yapamadılar. Asensio devamlı ağrılarla mücadele etmeye çalıştı. Daha kötüsü olur diye kadroya alamadık. Eski sakatlığı nüksetmesi mümkün değil. Cherif antrenmanda ayak bileğinde travma geçirdi. Devre arasında 2 stoper değiştirmek zorunda kaldık. Zor bir süreç oldu" ifadelerini kullandı.

"Herkes yeni dönemde ne olacağını görecek"

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için teknik direktörlük konusuyla ilgili gelen soruya 46 yaşındaki teknik adam, "Yeni bir sayfa açılacak. Herkes yeni dönemde ne olacağını görecek" yanıtını verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
