Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

19.05.2022 20:46
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 21 Mayıs Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 21 Mayıs Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman öncesi sarı-lacivertli ekip, Türk bayrağıyla poz vererek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine ise devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika


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