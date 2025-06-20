Selçuk Şahin önderliğindeki Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, savunma hattını güçlendirmek için gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi.
İstanbul ekibi, Fenerbahçe'de forma giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Emir Ortakaya'yı transfer etmek istiyor. İki kulübün genç futbolcunun transferi için anlaşmaya yakın olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Emir Ortakaya, Sarı-lacivertlilerden daha önce 4 kez kiralık olarak başka takıma yollandı. Genç futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin ardından sırasıyla Göztepe, Kocaelispor, Westerlo ve Beerschot'a kiralanmıştı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor! Bu kez Süper Lig takımına - Son Dakika
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