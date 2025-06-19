Fenerbahçe\'den En-Nesyri ve Amrabat için tarihi transfer operasyonu

Gelecek sezon yarıştığı tüm kulvarlarda başarıyı hedefleyen Fenerbahçe'de Faslı futbolcular Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat, gelecek sezon planlamalarında yer almıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİPLERİ VAR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; En-Nesyri ve Sofyan Amrabat ikilisine Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Suudi ekiplerinden Al-Hilal, Al-Nassr ve Neom'un iki oyuncuyu transfer gündemlerinde tuttuğu belirtildi. Suudi temsilcilerinin yıldız futbolcuları transfer edebileceği ifade edildi.

60 MİLYON EUROLUK BEKLENTİ

Öte yandan Sarı-lacivertliler de En-Nesyri ve Amrabat'ın bonservisini belirledi. Habere göre Fenerbahçe, En-Nesyri ve Amrabat'tan toplam 60 milyon euro bonservis geliri bekliyor. Ali Koç önderliğindeki Fenerbahçe'nin iki isimden gelecek miktar ile önemli transferler yapmayı hedeflediği öğrenildi.