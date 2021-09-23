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Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı - Son Dakika

Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı

23.09.2021 12:01

Sarı-Lacivertliler'in sezon başı Antwerp'e gönderdiği Mbwana Samatta ve Michael Frey, adeta küllerinden yeniden doğdu. Antwerp'in 4-2 kazandığı maçta Frey'in attığı golün asistini Samatta yaptı. Frey, Belçika'da 8. maçında 10. kez ağları sarstı. Samatta da 4 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Fenerbahçe'nin eski santrforları Frey ve Samatta, Belçika'daki formlarıyla adlarından söz ettiriyor. Genk maçında 4. golde sahneye çıkan Frey'e asisti Samatta yaptı.

Fenerbahçe'den giden şov yapıyor! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı

SON GOLDE SAHNE

Antwerp, Genk'i 4-2 mağlup ederken 4. golde sahneye Sarı-Lacivertliler'in eski santrforları Frey ve Samatta çıktı. Skorer'in aktardığı habere göre; dakikala 69'u gösterirken oyuna 1 dakika önce giren Samatta'nın pasında Michael Frey bu sezonki 9. maçında 10. golünü attı. İsviçreli futbolcu gol krallığında zirvedeki yerini sağlamlaştırırken Samatta ise 4. maçında 1 gol 1 asistlik performans sergilemiş oldu.

Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı

Michael Frey, Fenerbahçe, Belçika, Genk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
  • Murat Ercan: kahraman Fener im tam bir değirmendir. Hem de un yapamayan bir değirmen. Dünyanın en iyi oyuncularda gelse FB de eriyip giderler. Bunun örnekleri, saymakla tükenmez maalesef. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Murat Karaoğlu: Serdar dursun yerine Frey kalmalıydı... Thiam vasat, samatta lige alışamadı ama yetenekleri sınırlı da olsa Freyin sert ve azimli futbolu ligimize uygundu ve şuan ihtiyaç olan golleri atabilirdi... Henüz genç ve ligden düşen takımda 17 gol atan bir forvet olarak ta 2 milyona ucuza gitti... Sözlelmesinin son senesi ve uzatmayada yanaşmadıysa bedava gitmesin diye verildiyse bilemem... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı - Son Dakika
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