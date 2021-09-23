Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı

Murat Karaoğlu:

Serdar dursun yerine Frey kalmalıydı... Thiam vasat, samatta lige alışamadı ama yetenekleri sınırlı da olsa Freyin sert ve azimli futbolu ligimize uygundu ve şuan ihtiyaç olan golleri atabilirdi... Henüz genç ve ligden düşen takımda 17 gol atan bir forvet olarak ta 2 milyona ucuza gitti... Sözlelmesinin son senesi ve uzatmayada yanaşmadıysa bedava gitmesin diye verildiyse bilemem...