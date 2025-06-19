Formalarda kaç yıldız olacak? Fenerbahçe'den logo kararı - Son Dakika
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Spor

Formalarda kaç yıldız olacak? Fenerbahçe'den logo kararı

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Formalarda kaç yıldız olacak? Fenerbahçe\'den logo kararı
19.06.2025 16:08
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Formalarda kaç yıldız olacak? Fenerbahçe\'den logo kararı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezonun forma lansmanında yaptığı açıklamada, takımın logosunda yıldız kullanmayacaklarını belirtti. Koç, ''Formada amblemin nasıl kullanacağı Adidas'ın değil, bizim kararımız. Geçen sene nasılsa, öyle devam edecek'' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezonun forma lansmanında açıklamalarda bulundu.

"GEÇEN SENE NASILSA ÖYLE DEVAM EDECEK"

Ali Koç, yeni sezonda da logolarında yıldız kullanmayacaklarını açıkladı. Ali Koç, "Formada amblemin nasıl kullanacağı Adidas'ın değil, bizim kararımız. Geçen sene nasılsa, öyle devam edecek." dedi. Fenerbahçe, geçen sezon logosunda yıldız kullanmamıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun bu anlaşmaya dahil olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Hocamız geldiği günden beri, Adidas'tan bize geri çevirmeyeceğimiz teklif geleceğini söylemişti. Dediği gerçekleşti." dedi.

Fenerbahçe, Ali Koç, Adidas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Formalarda kaç yıldız olacak? Fenerbahçe'den logo kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Eren Türkmen:
    Valla başkan sensen hiç bişey umrumuzda değil stad boş kalır inşallah kimse gitmez maçlara 114 9 Yanıtla
  • Objektif Yorumcu:
    klübü bitirdi resmen gs li bi başkan olsaydı fb nin başında ali koç kadar zarar veremezdi 74 6 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    siz ve yönetiminiz gitmediği sürece ciğeri beş para etmez dediğiniz Fenerbahçe taraftarı kombine yada bilet ve decoder alırsa harbiden ciğeri beş para etmeyen taraftarsınız ben dahil 55 5 Yanıtla
  • Hakan1421:
    şimdi kuş beyinli kişilerin belini kırdın Ali Koç, onlar hala 5. yıldız hayali ile uyutuluyordu 42 4 Yanıtla
  • canerkorkmaz3801:
    50 tane yeter mi ? 31 3 Yanıtla
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