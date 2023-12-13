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Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti - Son Dakika
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Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti

Umut Nayir ve eşi Enfal Diner Nayir, 16 haftalık bebeklerini kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Enfal Diner Nayir, "Dün doktor kontrolüne gittiğimizde 16 haftalık bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bugün vedalaştık kızımızla. Bize ve acımıza saygı gösterip gereken hassasiyeti göstermenizi umuyoruz" dedi.

Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
13.12.2023 - 23:07,
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Umut Nayir'in eşi Enfal Diner, bebeklerini kaybettiklerini açıkladı. Paylaşımda Diner, "Dün doktor kontrolüne gittiğimizde 16 haftalık bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bugün vedalaştık kızımızla. Bize ve acımıza saygı gösterip gereken hassasiyeti göstermenizi umuyoruz" dedi.

Umut Nayir ve eşinin acı günü! 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbolcu Umut Nayir'in bebeğinin vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Oyuncularımızdan Umut Nayir ve değerli eşi Enfal Diner Nayir'in 16 haftalık bebeklerinin vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oyuncumuza ve ailesine başsağlığı dileriz." denildi.

Umut Nayir ve eşinin acı günü! 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Fenerbahçe, Umut, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti - Son Dakika


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