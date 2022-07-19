Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçına hazır - Son Dakika
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Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçına hazır

19.07.2022 13:20
Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Polonya'da Dinamo Kiev karşılaşacak Fenerbahçe, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Polonya'da Dinamo Kiev karşılaşacak Fenerbahçe, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan antrenman öncesinde teknik ve idari kadro ile futbolcular, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü dolayısıyla Fenerbahçe bayrağı ile objektiflere poz verdi.

Sarı-lacivertliler, bugün özel uçakla Polonya'ya hareket edecek. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosunda su isimler yer aldı: " Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Szalai, Tisserand, Osayi-Samuel, Novak, Burak Kapacak, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Lincoln, İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Rossi, Emre, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Valencia, Serdar Dursun, Joshua King."


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Fenerbahçe, Polonya'ya gitti Fenerbahçe, Polonya'ya gitti Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu
Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçına hazır - Son Dakika

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