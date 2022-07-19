Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçına hazır

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri 'nde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Polonya 'da Dinamo Kiev karşılaşacak Fenerbahçe , bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: DHA

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