Fenerbahçe Doğuş\'un milli yelkencileri Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı Fransa\'da gümüş madalya kazandı

Spor

Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencileri Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı, Fransa'da düzenlenen tüm sınıflar olimpiyat eleme yarışlarında, nacra 17 sınıfında gümüş madalya aldı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Hyeres kentinde düzenlenen organizasyonda daha önce Paris 2024 Olimpiyat Oyunları vizesi alan milli sporcular, finalde yarıştı.

Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı ikilisi, yarışı ikinci bitirerek gümüş madalya elde etti.