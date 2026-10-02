Fenerbahçe, En Nesyri ödemesini yapınca FIFA 3 dönemlik transfer yasağını kaldırdı

Fenerbahçe, En Nesyri ödemesini yapınca FIFA 3 dönemlik transfer yasağını kaldırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, FIFA'nın Faslı golcü Youssef En Nesyri'nin bonservisiyle ilgili Sevilla'nın şikayeti üzerine verdiği 3 dönemlik transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı. Kulüp, yasağa konu ödemenin 27 Eylül 2026 tarihinde yapıldığını ve FIFA işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.
Fenerbahçe Kulübü, FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, FIFA'nın Faslı golcü Youssef En Nesyri'nin bonservisiyle ilgili İspanya temsilcisi Sevilla'nın şikayeti düzerine verdiği 3 dönem transfer yasağına konu olan ödemenin gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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