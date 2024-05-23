Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı EuroLeague Final-Four maçı TV+'ta

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, yarın Panathinaikos ile oynayacağı EuroLeague Final-Four müsabakası TV+'ta platformunda S Sport kanalında ekranlara gelecek.
Avrupa'nın en iyi takımların mücadele ettiği EuroLeague'de Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Final-Four sahnesindeki heyecanı sürüyor. Sarı-lacivertliler, yarın TSİ 19.00'da, Berlin Uber Arena'da Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Final-Four'un diğer iki güçlü takımı, Real Madrid ve Olympiakos da yarın TSİ 22.00'de kozlarını paylaşacak.
Basketbolseverler, Final-Four maçlarını TV+'ta S Sport kanalında izleyebilecek.
Final-Four'da kalan maçların programı TSİ şu şekilde:
Yarın
19.00 Panathinaikos - Fenerbahçe Beko
22.00 Real Madrid - Olympiakos
26 Mayıs Pazar
18.00 Üçüncülük maçı
21.00 Final maçı - İSTANBUL
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