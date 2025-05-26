Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak

THYEuroLeague Final Four final maçında Fransa'nın Monaco takımını 81-70'lik skorla yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, başarısını taraftarıyla birlikte kutlamaya hazırlanıyor.

SALI GÜNÜ KADIKÖY'DE KUTLANACAK

Sarı-lacivertliler, Salı günü saat 17:00 Ülker Sports Arena'dan başlanacak olan kutmaların Göztepe Parkı'nda devam edeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tarih yazan takımımız, 27 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan üstü açık otobüs ile hareket ederek Bostancı'dan Göztepe Parkı'na doğru ilerleyecek. Göztepe Parkı'na kurulacak özel platformda, Avrupa şampiyonluğumuzu binlerce Fenerbahçeliyle birlikte coşkuyla kutlayacağız. Büyük Fenerbahçe taraftarımızı bu tarihi ana tanıklık etmeye, bu büyük gururu birlikte yaşamaya Salı günü Bağdat Caddesi ve Göztepe Parkı'na bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.