Fenerbahçe, Ezgjan Alioski için görüşmelere başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Ezgjan Alioski için görüşmelere başladı

01.08.2022 17:52
Fenerbahçe, Ezgjan Alioski için görüşmelere başladı

Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Kuzey Makedonyalı oyuncu Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Kuzey Makedonyalı oyuncu Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.

30 yaşındaki sol bekin bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin, oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına... Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına... Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına... Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına...
Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Ezgjan Alioski için görüşmelere başladı - Son Dakika

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