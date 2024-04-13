Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 16. kez karşılaşacak

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle lig tarihinde 16. kez karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 15 lig maçında Fenerbahçe 10 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında 1 kez galibiyete uzanan taraf oldu.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 26 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.

Deplasmanda mağlubiyet yaşamadı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile ligde bugüne kadar 7 kez deplasmanda karşı karşıya geldi.

Bu maçların 4'ünü kazanan sarı-lacivertliler, 3 kez de rakibiyle berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin attığı 12 gole Fatih Karagümrük 8 golle karşılık verdi.

İlk maçı kırmızı-siyahlı takım kazandı

İki takım arasında oynanan 15 karşılaşmada Fatih Karagümrük 1 kez galip gelirken, bu müsabaka iki takım arasındaki ilk Süper Lig maçı olma özelliği taşıyor.

12 Kasım 1959'da Mithatpaşa Stadı'nda oynanan maçı kırmızı-siyahlı ekip 2-0 kazanırken, bu karşılaşmanın ardından oynanan 14 mücadelede ise Fenerbahçe kaybetmedi.

9 Eylül 1959'da oynanması gereken müsabaka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi birinci turunda Macaristan'ın Csepel ekibiyle eleme maçı olması sebebiyle ertelenip 12 Kasım'da oynandı.

Sarı-lacivertli ekip, bu turu geçerek son 16 turunda Fransa'nın Nice ekibiyle eşleşmişti.

6 karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında en farklı galibiyetlerini 2-0, 3-1 ve 4-2'lik skorlarla elde etti.

Fatih Karagümrük de rakibine karşı aldığı tek galibiyeti 2-0'lık sonuçla kazandı.

İki takım arasında oynanan maçlarda sarı-lacivertli ekip, 6 kez sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ligde geçen sezon Ülker Stadı'nda oynanan müsabaka, iki takım arasındaki en gollü maç oldu.

Fenerbahçe, uzatma dakikalarında Batshuayi'nin golüyle skoru 5-4'e getirerek 3 puana uzandı.