Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

09.05.2022 15:17
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş derbisinde ilk 11'de görev alan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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