Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de! Gece yarısı İstanbul'da olacak - Son Dakika
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Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de! Gece yarısı İstanbul'da olacak

Son Güncelleme: 12.08.2023 14:37

Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Cengiz Ünder, gece 12'de İstanbul'da olacak. Fenerbahçe, milli futbolcunun transferi için Marsilya'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe transferde adeta şaha kalktı. Manchester United'dan Fred'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferini de tamamladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi milli futbolcu, gece 12'de İstanbul'da olacak.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Cengiz Ünder'i taşıyan özel uçak bu akşam saat 21.00'de Marsilya'dan hareket edecek. Milli futbolcu, gece 12 civarlarında İstanbul'da olacak. Sarı-lacivertliler bu transfer için Marsilya'ya 15 milyon euro, Cengiz Ünder'e ise 2.5 milyon euro maaş ödeyecek. Milli futbolcu, Marsilya'nın oynayacağı lig maçının kadrosuna da alınmadı.

FENERBAHÇE RESMİ AÇIKLAMAYA HAZIRLANIYOR

Cengiz Ünder transferini resmen açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe, yaptığı paylaşımda "Uçak, kalkan uçak ve pilot" emojileri kullandı.

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de! Milli futbolcu gece yarısı İstanbul'da olacak
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Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geliyor Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geliyor

Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de! Gece yarısı İstanbul'da olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de! Gece yarısı İstanbul'da olacak - Son Dakika
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