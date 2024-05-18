Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL