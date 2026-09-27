Fenerbahçe Genel Kurulu'nda 2026-2027 bütçe tasarısı oyçokluğuyla kabul edildi

Fenerbahçe Genel Kurulu'nda 2026-2027 bütçe tasarısı oyçokluğuyla kabul edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 01.06.2026 - 31.05.2027 dönemine ait bütçe tasarısı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu bütçe tasarısı oyçokluğuyla kabul edildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 01.06.2026 - 31.05.2027 dönemine ait bütçe tasarısı oylamaya sunuldu. Bütçe, oyçokluğuyla kabul edildi.
Kaynak: İHA
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