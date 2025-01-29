Ara transfer döneminde 3 yabancı futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe, kontenjan sorununu 2 futbolcunun sözleşmesini dondurarak çözdü.
Ara transfer döneminde Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, yabancı kontenjanına takılıyordu.
Fenerbahçe'nin yabancı sorununu 2 futbolcusunun sözleşmesini dondurarak çözdüğü ifade edildi.
Sarı lacivertliler, sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun kontratlarını dondurdu.
Fenerbahçe, böylece TFF'nin belirlediği 14 yabancı futbolcu kotasına ulaşmış oldu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, iki yıldızının kontratını dondurdu - Son Dakika
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