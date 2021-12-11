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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Okay Yokuşlu kavgası! Kazanan kim olacak? - Son Dakika

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Okay Yokuşlu kavgası! Kazanan kim olacak?

11.12.2021 14:53
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Okay Yokuşlu kavgası! Kazanan kim olacak?

Celta Vigo'dan ayrılmaya hazırlanan Okay için Fenerbahçe ve Galatasaray aynı günlerde devreye girdi. Uzun süredir transferde rakip olmayan ezeli rakiplerin orta saha arayışı var. Yabancı sınırı sebebiyle ezeli rakipler mecburen savaşa tutuşuyor.

Milli futbolcu Okay Yokuşlu savaş çıkarttı. Yabancı sınırından dolayı yerli futbolculara yönelen ezeli rakiplerin gündemine Okay Yokuşlu geldi.

Okay Yokuşlu için Fenerbahçe ve Galatasaray birbirine girdi! Savaşmak zorundalar

ORTA SAHA İHTİYACI

İki takım da defansif özellikli orta sahaya ihtiyaç duyuyor. Okay'ın hem defansta hem merkezde kuvvetli olması onu kıymetli kılıyor.

Okay Yokuşlu için Fenerbahçe ve Galatasaray birbirine girdi! Savaşmak zorundalar

GÖNLÜ ASLAN'DA

Okay Yokuşlu, pek çok kez Aslan'ın gündemine gelmişti. Okay'ın Fatih Terim'le ilişkisi hayli iyi. Ancak transfer sürecinde Fenerbahçe çok kez Galatasaray'a karşı galip geldi.

Okay Yokuşlu için Fenerbahçe ve Galatasaray birbirine girdi! Savaşmak zorundalar

SENEYE SON

Okay bu sezon Celta Vigo'da arka planda kaldı. Önümüzdeki sezonun sonunda mukavelesi bitiyor. Okay için 2-3 milyon euro civarında bonservis ücreti konuşuluyor. Transfer döneminin açılmasıyla Okay'ın durumu belli olacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Okay Yokuşlu kavgası! Kazanan kim olacak?

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Okay Yokuşlu kavgası! Kazanan kim olacak? - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Okay Yokuşlu kavgası! Kazanan kim olacak? - Son Dakika
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