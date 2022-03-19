Fenerbahçe ile Konyaspor 42. randevuda - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında oynayacağı Konyaspor ile 42. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Kadıköy'de saat 19.00'da Konyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, rakibiyle 42. kez karşılaşacak. Geride kalan 41 müsabakanın 31'ini sarı-lacivertliler kazanırken, 7'sinde mağlup oldu ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 106 gol kaydederken, Konyaspor 46 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe son 5 maçın 4'ünü kazandı

Süper Lig'de Fenerbahçe oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı. Sarı-lacivertliler, GZT Giresunspor'u 2-1, Hatayspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 2-1, Alanyaspor'u 5-2 mağlup ederken, Trabzonspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sakatlığı sebebiyle Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecekken, Mert Hakan Yandaş ise cezası sebebiyle kadroda yer alamayacak. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci ise kart sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler Yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. - İSTANBUL