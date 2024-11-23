Fenerbahçe İlk Yarıda 3-1 Önde - Son Dakika
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Fenerbahçe İlk Yarıda 3-1 Önde

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Kayserispor'u ilk yarıda 3-1'lik skorla önde kapattı.

23.11.2024 17:16
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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Murat Altan

Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Bourabia, Cardoso, Bahoken

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Samet Akaydın, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş, Tadic, En-Nesyri

Goller: Dk. 7 Tadic (Penaltıdan), Dk. 15 ve 26 Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Dk. 43 Djiku (Kendi kalesine) (Bellona Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Ramazan Civelek, Dk. 12 Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Dk. 19 Djiku (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, sarı-lacivertli ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pası ile ceza sahasına giren Kostic, Gökhan Sazdağı'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 7. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak, ağlara gitti: 0-1.

14. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ceza sahasına ortasına Bahoken'in kafa vuruşunda top, kale direğinin üstünden auta çıktı.

15. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Fred'in pasıyla ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

23. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fred'in yerden sert şutunnda kaleci Bilal Bayazit, topu kornere çeldi.

26. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Oğuz Aydın, takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti.

41. dakikada ceza sahasında Tadic ile paslaşan Mert Hakan Yandaş'ın sert şutunda kaleci Bilal Bayazit, topu kornere gönderdi.

43. dakikada Bellona Kayserispor farkı 2'ye indirdi. Cardoso'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasına Djiku'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in üstünden ağlara gitti: 1-3.

Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe İlk Yarıda 3-1 Önde - Son Dakika

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