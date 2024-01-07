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Fenerbahçe, İstanbulspor'u mağlup ederek deplasmanda 25 puan topladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, İstanbulspor'u mağlup ederek deplasmanda 25 puan topladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 5-1 mağlup ederek bu sezon deplasmanda oynadığı ilk 9 maçta 25 puan topladı. Sarı-lacivertliler, dış sahada 8 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek gol sayısını 23'e çıkardı ve puanını 47'ye yükseltti. Fenerbahçe, 10 Ocak Çarşamba günü erteleme maçında Konyaspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, İstanbulspor\'u mağlup ederek deplasmanda 25 puan topladı
07.01.2024 - 18:10,
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İstanbulspor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon ilk 9 deplasman maçında 25 puan topladı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in 4 gol, Edin Dzeko'nun da 1 gol kaydettiği maçta sahadan 5-1 galip ayrıldı. Bu sezon deplasmanlarda başarılı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda da hanesine 3 puan yazdırırken, dış sahada 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve 25 puan topladı.

Dış sahada gol sayısını 23'e yükselten sarı-lacivertliler, puanını 47'e çıkardı.

Fenerbahçe, 10 Ocak Çarşamba günü erteleme maçında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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