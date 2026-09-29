Fenerbahçe, Jan Vesely'e 24 numaralı formanın takdim edildiği veda töreni düzenledi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Jan Vesely'e 24 numaralı formanın takdim edildiği veda töreni düzenledi

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Fenerbahçe, kariyerini sonlandıran eski basketbolcusu Jan Vesely'e Bayern Münih maçı öncesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda veda töreni düzenledi. Törende 24 numaralı forma takdim edilen Vesely, ailesiyle birlikte taraftarlarca uzun süre alkışlandı.

Fenerbahçe, kariyerini sonlandıran eski basketbolcusu Jan Vesely'e Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynanan Bayern Münih mücadelesi öncesinde veda etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka öncesinde düzenlenen törene ailesiyle çıkan Çek basketbolcu, uzun süre sarı-lacivertli taraftarlar tarafından alkışlandı.

Vesely için hazırlanan veda videosunda ailesi ve eski takım arkadaşlarının görüşlerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu ve Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şubelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan, Vesely için özel tasarlanan 24 numaralı formayı oyuncuya takdim etti.

Törende Fenerbahçe Tarfin Genel Menajeri Derya Yannier ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Menajeri Cenk Renda da yer aldı.

Mücadeleyi tribünden takip eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da Vesely ile kısa bir süre sohbet etti.

Sarı-lacivertli formayı 2014-2022 yıllarında giyen Vesely, 1 kez Avrupa Ligi'nde (EuroLeague), 4 kez Basketbol Süper Ligi'nde, 2 kez Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ve 3 kez de Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kaynak: AA
Bayern MünihJan VeselyFenerbahçeSporSon Dakika

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