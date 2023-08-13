Fenerbahçe, Juventus'un yıldızı Nicolo Rovella'yı transfer etmek istiyor

Fenerbahçe son sürat devam ediyor! Bu kez radarlarına Juventus'un yıldızını aldılar

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe. orta saha takviyesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı: Nicolo Rovella.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fred transferinin ardından takıma net bir 6 numara katmak isteyen Fenerbahçe, bonservisi Juventus'ta bulunan 21 yaşındaki İtalyan orta saha Nicolo Rovella'nın durumunu soruşturdu.

Haberde, Rovella ile İtalya Serie A Ligi'nden 4 güçlü ekibin ilgilendiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Serie A ekibi Monza'da geçiren Rovella, çıktığı 30 resmi maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.