Fenerbahçe, Juventus'un yıldızı Nicolo Rovella'yı transfer etmek istiyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Juventus'un yıldızı Nicolo Rovella'yı transfer etmek istiyor

Son Güncelleme: 13.08.2023 18:22

Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında orta saha takviyesi için Juventus'un 21 yaşındaki İtalyan oyuncusu Nicolo Rovella'yı gündemine aldı. Rovella, Serie A'da 4 güçlü ekibin de ilgisini çekmişti ve geçtiğimiz sezon Monza'da 30 maçta 1 gol 2 asist yapmıştı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe. orta saha takviyesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı: Nicolo Rovella.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fred transferinin ardından takıma net bir 6 numara katmak isteyen Fenerbahçe, bonservisi Juventus'ta bulunan 21 yaşındaki İtalyan orta saha Nicolo Rovella'nın durumunu soruşturdu.

Haberde, Rovella ile İtalya Serie A Ligi'nden 4 güçlü ekibin ilgilendiği belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Serie A ekibi Monza'da geçiren Rovella, çıktığı 30 resmi maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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