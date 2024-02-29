Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Perfumerias Avenida'yı mağlup ederek Final Four'a yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Perfumerias Avenida'yı mağlup ederek Final Four'a yükseldi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague çeyrek final ikinci maçında İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'yı 73-67 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve Final Four'a yükseldi. İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe, üstün bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı.

29.02.2024 00:22  Güncelleme: 00:23
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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague çeyrek final ikinci maçında İspanyol ekibi Perfumerias Avenida'yı 73-67 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve Final Four'a yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Perfumerias Avenida'yı mağlup ederek Final Four'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Perfumerias Avenida'yı mağlup ederek Final Four'a yükseldi - Son Dakika
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