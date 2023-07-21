Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi'ye teklif yaptı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi'ye teklif yaptı

21.07.2023 18:42

Wilfried Zaha transferinden sonuç alamayan Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi'ye resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncuyla sözleşme imzalaması bekleniyor. Ekambi, Rennes'de kiralık olarak geçirdiği sezonunda 38 maçta 9 gol 4 asist yapmıştı.

Wilfried Zaha transferinden henüz sonuç alamayan Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi'ye resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncuyla sözleşme imzalaması bekleniyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, bonservisi Lyon'da olan Karl Toko Ekambi'ye resmi teklif yaptı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekambi'nin Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Sarı lacivertliler transferi uygun bir maliyete bitirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

13 GOLE KATKI SAĞLADI

Sezonun ikinci yarısını Rennes'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki Ekambi, çıktığı 38 mücadelede 9 gol atarken 4 de asist kaydetti.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi'ye teklif yaptı - Son Dakika
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