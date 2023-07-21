Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi'ye teklif yaptı

Wilfried Zaha transferinden henüz sonuç alamayan Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi'ye resmi teklif yaptı. Sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncuyla sözleşme imzalaması bekleniyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, bonservisi Lyon'da olan Karl Toko Ekambi'ye resmi teklif yaptı.
Ekambi'nin Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Sarı lacivertliler transferi uygun bir maliyete bitirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.
Sezonun ikinci yarısını Rennes'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki Ekambi, çıktığı 38 mücadelede 9 gol atarken 4 de asist kaydetti.
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