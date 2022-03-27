Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

27.03.2022 16:47
Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmana, milli takım kampında bulunan oyuncular katılmadı.

Salonda yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, oyuncular idmanı core ve denge çalışmalarıyla noktaladı.

Atila Szalai'nin tedavisine ise devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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