Fenerbahçe, Keylor Navas'ı transfer etmek istiyor

Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak başlamak isteyen Fenerbahçe, Keylor Navas'ı radarına aldı. Başarılı kaleciye Sarı-lacivertlilerin yanı sıra Inter ve Nottingham Forest'ta talip.
Fenerbahçe, Dominik Livakovic konusunda henüz mutlu sona ulaşamadı ve şimdilik, rotayı çok başka bir yöne çevirdi. Sarı-Lacivertli ekibin, dünyaca ünlü kaleci Navas'ı renklerine katmak istediği aktarıldı.
Performansıyla adından söz ettiren ve geçen sezonu Nottingham Forest'ta kiralık olarak geçiren Navas'ın geleceği merak konusu
Süper Lig devi Fenerbahçe, İtlayan devi Inter ve Nottingham Forest'tın radarında olan Navas'ın PSG'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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