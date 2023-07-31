Fenerbahçe, Keylor Navas'ı transfer etmek istiyor

Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak başlamak isteyen Fenerbahçe, Keylor Navas'ı radarına aldı. Başarılı kaleciye Sarı-lacivertlilerin yanı sıra Inter ve Nottingham Forest'ta talip.

LIVAKOVIC YOKSA NAVAS VAR

Fenerbahçe, Dominik Livakovic konusunda henüz mutlu sona ulaşamadı ve şimdilik, rotayı çok başka bir yöne çevirdi. Sarı-Lacivertli ekibin, dünyaca ünlü kaleci Navas'ı renklerine katmak istediği aktarıldı.

GELECEĞİ MERAK KONUSU

Performansıyla adından söz ettiren ve geçen sezonu Nottingham Forest'ta kiralık olarak geçiren Navas'ın geleceği merak konusu

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Süper Lig devi Fenerbahçe, İtlayan devi Inter ve Nottingham Forest'tın radarında olan Navas'ın PSG'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.