Fenerbahçe, Keylor Navas'ı transfer etmek istiyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Keylor Navas'ı transfer etmek istiyor

31.07.2023 13:15

Fenerbahçe, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor ve bu doğrultuda Keylor Navas'ı transfer etmeyi planlıyor. Navas'a Inter ve Nottingham Forest da talip. Dominik Livakovic transferinde henüz anlaşma sağlanamadığı için Fenerbahçe'nin rotası Navas'a çevrildi. Geçen sezon Nottingham Forest'ta kiralık olarak forma giyen Navas'ın geleceği ise belirsizliğini koruyor. PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Navas, Fenerbahçe, Inter ve Nottingham Forest'ın radarında yer alıyor.

Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak başlamak isteyen Fenerbahçe, Keylor Navas'ı radarına aldı. Başarılı kaleciye Sarı-lacivertlilerin yanı sıra Inter ve Nottingham Forest'ta talip.

LIVAKOVIC YOKSA NAVAS VAR

Fenerbahçe, Dominik Livakovic konusunda henüz mutlu sona ulaşamadı ve şimdilik, rotayı çok başka bir yöne çevirdi. Sarı-Lacivertli ekibin, dünyaca ünlü kaleci Navas'ı renklerine katmak istediği aktarıldı.

GELECEĞİ MERAK KONUSU

Performansıyla adından söz ettiren ve geçen sezonu Nottingham Forest'ta kiralık olarak geçiren Navas'ın geleceği merak konusu

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Süper Lig devi Fenerbahçe, İtlayan devi Inter ve Nottingham Forest'tın radarında olan Navas'ın PSG'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Herkes Livakovic'i bekliyordu! Fenerbahçe'nin yeni kaleci Keylor Navas
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