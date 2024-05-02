Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

02.05.2024 17:07
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma öğle saatlerinde yapıldı. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından 4 takıma ayrılan futbolcular, 2 grup halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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