Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand 'ın transferi için Suudi Arabistan Ligi'nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Marcel Tisserand'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Marcel Tisserand, Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Tisserand, Ettifaq FC'ye transfer oldu - Son Dakika

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