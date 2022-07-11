Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiltere'nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur'un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul 'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, milli futbolcu Tiago Çukur'un transferi için prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika

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