Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi

04.06.2022 16:08
Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi

Fenerbahçe Kulübünün 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısında üye ihracı oylaması sırasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe Kulübünün 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısında üye ihracı oylaması sırasında gerginlik yaşandı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, üyelerden Şükrü Selman Akbulutlu'nun ihraç kararı oylamaya sunuldu. Akbulutlu'nun ihraç kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Oylama sırasında Akbulutlu ve yanındaki bazı kişiler bu yöndeki raporun okunması talebinde bulundu. Diğer üyeler de aynı çağrıyı yaparken, önce raporu okuma kararı alan mali genel kurul divan başkanı Talat Yılmaz, bu kararından vazgeçti. Yılmaz'ın "Rapor sizi ilgilendirmez" demesi üzerine üyeler buna sert tepki gösterdi.

Yaşanan gerginlik nedeniyle söz alan başkan Ali Koç, 7 sayfalık raporun okunmasını istedi. Rapor okunmadan önce Şükrü Selman Akbulutlu, Talat Yılmaz'ın uyarısıyla güvenlik görevlilerince salondan çıkarıldı. Daha sonra Akbulutlu'nun ihracıyla ilgili 7 sayfalık rapor okundu.

Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi
Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi
Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi
Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi
Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi

YORUMLAR
500
Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde yüzün üzerinde zam gelecek Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde yüzün üzerinde zam gelecek Fenerbahçe'de 2 üye ihraç edildi Fenerbahçe'de 2 üye ihraç edildi
Kaynak: AA

Talat Yılmaz, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 2 yaşındaki oğullarını timsah yuttu, Anne ve baba göle dalıp timsahın ağzını açmaya çalıştı
16:26 İzmir'deki Saime Sultan Yalısı'ndaki 'kaçak' platformu içinde vatandaşlar varken yıkmışlardı! Belediyeden konuyla ilgili ilk açıklama geldi
16:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, Kavak ile Kabak hikayesi üzerinden İYİ Parti'ye yüklendi
16:09 Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde yüzün üzerinde zam gelecek
15:46 Yasak Elma'da beklenmedik ayrılık! Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı iddia edildi
15:40 Fenerbahçe'den ayrılan teknik adam İsmail Kartal, kendisi için hazırlanan videoyu izlerken gözleri doldu
15:36 Kartal, tek hamlede yakaladığı kediyi pençeleriyle boğdu
15:33 Başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi
15:11 Ali Koç kürsüde sinirlerine hakim olamadı: Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin
15:01 Geziciler için "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini yineledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 16:54:34. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Kulübünün mali kongresi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement