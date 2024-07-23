Fenerbahçe, Lugano ile 1-1 berabere kaldı

Stat: Arena Thun
Hakemler: Tiago Martins, Bruno Jesus, Hugo Andre Pires Ribeiro (Portekiz)
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic, Bislimi, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko
Goller: Dk. 4 El Wafi (Lugano), Dk. 45+1. Dzeko (Penaltıdan) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 18 Çağlar Söyüncü, Dk. 45+3 Tadic (Fenerbahçe), Dk. 29 El Wafi (Lugano)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibiyle Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
4. dakikada Lugano öne geçti. Sağdan Grgic'in altıpasın önüne etkili ortasında Djiku'dan önce topa kafayla vuran El Wafi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
30. dakikada Tadic'in topukla şık pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Fred'in uzak direğe plasesinde, kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.
36. dakikada Szymanski'nin uzak mesafeden yerden sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü.
44. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi-Samuel'in pasında ceza sahası içinde Tadic, Cimignani'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen kaptan Edin Dzeko, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
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