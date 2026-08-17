Fenerbahçe, Lyon'la Karşılaşıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Lyon'la Karşılaşıyor

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'u ağırlayacak. Maç 22:00'de.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini ağırlayacak.

Chobani Stadı'ndaki mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski yönetecek. Jablonski'nin yardımcılıklarını Aduard Beitinger ve Eric Müller yapacak.

2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini eleyen sarı-lacivertliler, bir sonraki turda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşı karşıya geldi. Sahasındaki maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda da 1-0 galip gelerek play-off turuna yükseldi.

Elemelere 3. turdan başlayan Fransa temsilcisi Olimpik Lyon, Çekya ekibi Sparta Prag'la karşılaştı. Çekya'daki mücadeleyi Sparta Prag 2-1 kazanırken Fransa'daki rövanşta Olimpik Lyon 3-0 galip gelerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Talisca formda

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Olimpik Lyon karşısındaki en önemli kozlarından biri Brezilya futbolcu Anderson Talisca olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 4 eleme maçında da fileleri havalandıran Talisca, Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği karşısında da gol sevinci yaşadı. Talisca bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 5 gol kaydetti.

Sakatlığı bulunan Oosterwolde kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la oynadığı 3. eleme turu ilk maçında sakatlanan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, UEFA'ya bildirilen kadrodan çıkarıldı.

Takımda sakatlığı bulunan bir diğer isim olan kaleci Mert Günok da yarınki maçta forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Gençlerbirliği ile oynanan lig maçında Ankara'ya götürülmeyen Brezilyalı file bekçisi Ederson, Olimpik Lyon karşısında 11'deki yerini alacak.

UEFA kadrosu

Müsabakanın başlamasına 24 saat kala listeye 2 oyuncu ekleme hakkı bulunan Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği Olimpik Lyon maçlarının kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriç, Sidiki Cherif, Dorgeles Nene.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Lyon'la Karşılaşıyor - Son Dakika

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