Fenerbahçe-Mol Fehervar maçı yarına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe-Mol Fehervar maçı yarına alındı

04.07.2022 16:11
Fenerbahçe-Mol Fehervar maçı yarına alındı

Fenerbahçe'nin Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık maçı yarına alındı.

Fenerbahçe'nin Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık maçı yarına alındı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde sürdüren Fenerbahçe'nin kamp programında değişiklik yapıldı. 2 Temmuz'da Patizan ile oynanan hazırlık maçının ardından antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte ikinci hazırlık maçının gününde değişikliğe gidildi. Daha önce 6 Temmuz olarak açıklanan mücadeleyi 5 Temmuz'a alan Fenerbahçe Kulübü, TSİ 19.30'da Macaristan ekibi Mol Fehervar ile Graz'daki Merkur Arena'da karşılaşacak.


YORUMLAR
500
Fenerbahçe'nin Avusturya kampı sürüyor Fenerbahçe'nin Avusturya kampı sürüyor Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan müjdeli haber Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan müjdeli haber
Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Mol Fehervar maçı yarına alındı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
15:28 Şanlıurfa'da arazi sulama tartışması kanlı bitti! Kuzenini tabancayla vurarak öldürdü
15:19 Fenerbahçe kampında futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen Galatasaray taraftarına Kim Min-jae'den "Hayır" yanıtı! O anlar gündem oldu
15:15 Doğallıktan yana olduğunu her fırsatta dile getiren Tuba Büyüküstün estetikli halde görüntülendi
15:05 Yerbilimci uzman kötü haberi verdi: Dünyanın ortasındaki çekirdekte incelme var
14:55 Yürek yakan haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü
14:52 Beşiktaş'a imzayı atan Weghorst bugün İstanbul'a geliyor!
14:42 Sigaraya bir zam daha geldi: PM ve BAT grubunun sigaraları 2 TL daha zamlandı
14:34 Bakan Nebati açıkladı: Küresel emtia fiyatlarındaki artışlar, haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 16:14:33. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Mol Fehervar maçı yarına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement