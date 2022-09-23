Joshua King, sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı'nın kampından ayrıldı - Son Dakika
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Joshua King, sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı'nın kampından ayrıldı

23.09.2022 17:28
Joshua King, sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı'nın kampından ayrıldı

Fenerbahçe'nin Norveçli milli futbolcusu Joshua King, sakatlığı sebebiyle ülkesinin milli takım kampından ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Norveçli milli futbolcusu Joshua King, sakatlığı sebebiyle ülkesinin milli takım kampından ayrıldı.

Norveç Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 30 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle milli takım kampından ayrıldığı, UEFA Uluslar Ligi'nde Slovenya ve Sırbistan'a karşı forma giyemeyeceği kaydedildi.

Milli takım doktoru Ola Sand'ın açıklamasına da yer verilen paylaşımda, golcü oyuncunun uyluğunda sorun olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Kulübünden alınan bilgiye göre kas ağrısı bulunan tecrübeli futbolcu riske edilmemek için Norveç takımının kampından çıkarıldı.

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Kaynak: AA

Joshua King, Milli Takım, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Joshua King, sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı'nın kampından ayrıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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