Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. Eleme Turu kura çekimi İsviçre 'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. 2021-2022 sezonunu Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada bitiren ve bu turdan başlayacak olan Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti.

Kaynak: İHA

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