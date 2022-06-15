Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

15.06.2022 13:27

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. Eleme Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. 2021-2022 sezonunu Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada bitiren ve bu turdan başlayacak olan Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda ilk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

(İHA)

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

YORUMLAR
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi netleşti! İşte kura sonuçları Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi netleşti! İşte kura sonuçları Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde karşısına çıkacak rakibi netleşiyor Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde karşısına çıkacak rakibi netleşiyor
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu - Son Dakika

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