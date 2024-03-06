Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint-Gilloise hazırlıklarını tamamladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor tesislerinde devrim yapan bir ülke olduğunu belirterek 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlandıklarını söyledi. Bakan Bak, Kırklareli'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde amatör spor kulüplerine destek vereceklerini ve bağımlılıkla mücadele konusunda önemli adımlar attıklarını ifade etti. Ayrıca, gençlerin hizmetinde olduklarını ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda iddialı olduklarını belirtti.