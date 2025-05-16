Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı

Fenerbahçe\'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı

Fenerbahçe'de beklenen sonuçların alınamamasının ardından Başkan Ali Koç ve yönetime tepkiler arttı. Kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza kampanyası başlatmıştı. Yönetim, olağanüstü seçimli genel kurul için kararını verdi. Ancak, Eylül ayında yapılacak olan kongre, taraftarların büyük tepkisine neden oldu. Bu durum, sosyal medyada binlerce paylaşımla sert bir şekilde eleştirildi.

16.05.2025 16:29
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Fenerbahçe'de beklenen sonuçların alınamamasının ardından Başkan Ali Koç ve yönetime tepkiler yükselirken kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza kampanyası başlatmıştı. Sarı-lacivertli yönetim olağanüstü seçimli genel kurul için kararını verdi.

TARAFTARDAN TEPKİ YAĞIYOR

Ancak bu kongrenin eylül ayında yapılacak olması sarı-lacivertli camianın büyük tepkisine neden oldu. Taraftarlar, bu kararı sosyal medyadan binlerce paylaşım yaparak sert bir şekilde eleştirdi. Sarı-lacivertlilerde kongrenin eylül ayında yapılması planlanıyor olması kısa süre içerisinde taraftarların büyük tepkisini çekti.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı
Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı
Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı
Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı
Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı

İmza Kampanyası, Fenerbahçe, Ali Koç, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ahmet Çak:
    yapıkrediyi kurtarma çabası vardır 65 2 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    arkadaşlar bir Fenerbahçe taraftarı olarak Arçelik Beko ürünlerini boykot yapalım belki o zaman bırakmak zorunda kalır zaten Yapı krediyi hiç istemedikleri araplara satmaya çalışıyor lar 57 4 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Koltuk sen nelere kadir sin 59 2 Yanıtla
  • Türk:
    Başkana 1 sene daha sabredilmeli güvenilmeli sayın KOÇ ile Fenerbahçe'nin 11 yıllık hasretinin sona ereceğine inanıyorum. Çünkü on iki yıla çıkacak ahahahahahhaha 44 16 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    Ali Koç başkan,gs şampiyon:):):) 45 8 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Ligden çekilcez diye 50 bin kongre üyesini stada toplamıştı, çekil kararı çıkmasına rağmen çekilememişti :D:D:D bu da öyle olur toplanırlar seçim meçim yok, Fenerbahçe benim beğenmeyen gider diyecek :D:D:D fb TARAFTARI İSTİFA! :D Koçum ile yola devam! :D 30 20 Yanıtla
  • Mustafa Kaya:
    FB diye bir kulüp siyasete kurban edilmiştir kurban bayramınız mübarek olsun olay bitmiştir dağılın 32 1 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Bırakma Koçum biz senin arkandayız, en çok Galatasaray şampiyonluğu yaşayan başkan olarak tarihte çok önemli yerin olacak :D:D:D:D:D:D 24 8 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    hemen açıl yapilmali 31 1 Yanıtla
  • cengiz kurt:
    seneye Mayıs da belli oldu ???? 20 3 Yanıtla
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