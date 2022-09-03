Dinamo Kiev, Ukrayna ligindeki 2. maçını da kaybetti - Son Dakika
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Dinamo Kiev, Ukrayna ligindeki 2. maçını da kaybetti

03.09.2022 15:20
Dinamo Kiev, Ukrayna ligindeki 2. maçını da kaybetti

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Lig'de karşılaştığı Zorya Luhansk'a 3-2 yenildi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Lig'de karşılaştığı Zorya Luhansk'a 3-2 yenildi.

Ukrayna liginin 3. haftasına averajla 2. sırada başlayan Zorya Luhansk, oynadığı tek karşılaşmayı kaybeden Dinamo Kiev'i ağırladı.

Vantukh'un gördüğü kırmızı kartla 69. dakikada 10 kişi kalan Zorya Luhansk, Rusyn'in 7, Myshnyov'un 35 ve Brazhko'nun 70. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Dinamo Kiev'in gollerini 49. dakikada Vanat ve 83. dakikada Buyalsky kaydetti.

Zorya Luhansk 3'te 3 yaptı. Bir maç eksiği bulunan Dinamo Kiev ise 2. karşılaşmasında da puan alamadı.

Fenerbahçe, 8 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Dinamo Kiev'i konuk edecek.

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Kaynak: AA

Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dinamo Kiev, Ukrayna ligindeki 2. maçını da kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dinamo Kiev, Ukrayna ligindeki 2. maçını da kaybetti - Son Dakika
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