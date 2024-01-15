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Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, Fenerbahçe'ye katılmayı çok istediğini söyledi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, Fenerbahçe'ye katılmayı çok istediğini söyledi

Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic, Fenerbahçe'ye transfer olmanın heyecanını ve mutluluğunu dile getirerek, taraftarlara minnettar olduğunu ve uzun süredir bu anı beklediğini ifade etti.

Fenerbahçe\'nin yeni transferi Rade Krunic, Fenerbahçe\'ye katılmayı çok istediğini söyledi
15.01.2024 - 15:35,
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic, "Fenerbahçe'nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim. Sabırsızlıkla bu anı bekledim" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bosnalı futbolcu Rade Krunic, Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolcularla bir araya geldi. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Dün tesisteydim ve antrenman yaptım. Her şey yolunda. Bugün de takımla ilk antrenmanımı yapmış olacağım. Edin Dzeko ile çok defa konuştuk. Özellikle bu ay Fenerbahçe'ye bir an evvel gelmek istedim. O da aynı şekilde benim burada olmamı istedi. Onunla yapmış olduğumuz konuşmalarda genelde bana Fenerbahçe ile alakalı çok güzel şeyler söyledi. Ben de onun gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'ye katılabilmek adına sabırsızlıkla bu anı bekledim"

Taraftarlara minnettar olduğunu aktaran Krunic, "Onlara çok teşekkür ediyorum. Nasıl ki onlar benim buraya gelmemi istediler, çok fazla istediler. Ben de aynı şekilde Fenerbahçe'nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim. Zaten Edin Dzeko ve Miha Zajc ile de konuşmuştuk. Buradaki atmosferden ve taraftarlardan onlar da bana bahsettiler. Fenerbahçe'ye katılabilmek adına sabırsızlıkla bu anı bekledim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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