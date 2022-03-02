Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi

02.03.2022 15:59
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV), Rusya ve Belarus takımlarının Avrupa kupalarından men edildiğini açıklamasının ardından, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımı ile eşleşen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, doğrudan yarı finale yükseldi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV), Rusya ve Belarus takımlarının Avrupa kupalarından men edildiğini açıklamasının ardından, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımı ile eşleşen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, doğrudan yarı finale yükseldi.

2022 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Opet, CEV'in 1 Mart 2022 tarihinde açıkladığı kararın ardından Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımı ile eşleşmişti. Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ise VakıfBank - Developres Rzeszow eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

CEV, dün yaptığı açıklamada Rusya ve Belarus takımlarının Avrupa Kupaları'ndan men edildiğini açıklamıştı. - İSTANBUL

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OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi - Son Dakika


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