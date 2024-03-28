Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Buse Ünal, Fedorovtseva, Stysiak ( Gizem Örge, Meryem Boz, Drca, Ada Germen Korkmaz)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Stevanovic, Elif Şahin, Voronkova, Jack-Kisal, Boskovic ( Simge Aköz, Gray, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Beyza Arıcı)
Setler: 19-25, 25-22, 25-21, 19-25, 15-10
Süre: 117 dakika (24, 28, 24, 24, 17)
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasından ertelenen karşılaşmada Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yendi.
Bu sonuçla sarı-lacivertliler, normal sezonu lider tamamladı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup etti ve lider tamamladı - Son Dakika
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir araya gelen taraftarlar, 10 yıl önce yıkılan stadyumun yeniden yapılması için miting düzenledi. Taraftarlar, Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri arazisinde bir araya gelerek meşale yaktı ve çeşitli sloganlar attı. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, taraftarın yıllardır yapılmayan Karşıyaka Stadı için yaptığı etkinliğe kulüp yönetimi olarak destek verdiklerini belirtti. Etkinliğe siyasi parti adayları ve kulüp yöneticileri de katıldı.
Karşıyaka taraftarı, yıllar önce yıkılan stadyumlarını geri istemek için Türkiye'nin ilk taraftar mitingini düzenledi. Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı ve diğer sporcular, camia ve taraftarlar, yeni stadyum için destek istedi.
Vodafone Sultanlar Ligi 15. hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, sahasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup etti ve normal sezonu lider tamamladı. Eczacıbaşı Dynavit ise üçüncü sırada yer aldı. Maçın salonu TVF Burhan Felek'te oynandı ve toplam süre 118 dakika sürdü.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, 2023 yılını tarihi başarılarla kapattıklarını ve 2024'te ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük madalyalar peşinde olacaklarını belirtti. Akyüz, federasyonun geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak takım halinde Avrupa şampiyonu olduğunu ve Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda da dünya takım şampiyonluğunu elde ettiklerini söyledi. Ayrıca, Çin'de yapılacak olan dünya şampiyonasına milli takımı göndereceklerini ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na da takım oluşturduklarını belirtti.
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına kesinlikle galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Buceschi, takımın Avrupa Şampiyonası'na katılma hedefine ulaşmak için iyi bir oyun sergileyeceklerini belirtti. Milli hentbolcular da Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi tek hedef olarak görüyor ve seyircinin desteğinin önemini vurguluyor.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Antalya'da düzenlenen Megasaray Hotels Açık'ta çeyrek finale yükseldi. Sönmez, Alman raket Ella Seidel'i yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Japon raket Moyuka Uchijima ile karşılaşacak olan Sönmez'in performansı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş tarafından övgüyle karşılandı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular rejenerasyon, kuvvet, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı. Antrenman şut ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.
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