Fenerbahçe Opet Nidağlı Şampiyonluk Sevinci

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonu namağlup şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Opet'te oyuncular Sevgi Uzun ve Olcay Çakır Turgut, kupayı kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Sevgi Uzun ve Olcay Çakır Turgut, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda 87-76 yendikleri serinin üçüncü maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir sezon geçirdiklerini belirten Sevgi, "Çok mutluyuz, gururluyuz. Şanssızlıkların olduğu bir sene geçirdik. Sakatlıklarımız, eksiklerimiz vardı. Ama her durumda sahaya çıkarak mücadele etmeyi bildik. Unutamayacağımız bir sene oldu. Seriyi de savaşarak, mücadele ederek 3-0 bitirdiğimiz için gururluyuz. Önümüzde Avrupa Ligi serüveni var. Bunu kısa bir şekilde kutlayarak Avrupa Ligi için hazırlanacağız." diye konuştu.

Avrupa Ligi (EuroLeague) finalinde karşılaşma ihtimalleri bulunan Galatasaray Çağdaş Faktoring'in çok iddialı bir takım olduğunu anlatan Sevgi Uzun, "Bu serinin kolay olmayacağının da farkındaydık. 3-0 bitmesine rağmen serinin ne kadar zor olduğu ortadaydı. Önümüzde çok ciddi bir 14 gün olduğunun farkındayız. İdmanlar yaparak Avrupa Ligi finaline hazırlanacağız, rakibimizi bekleyeceğiz. Umarım istediğimiz gibi geçer ve şampiyonluğu alırız." ifadelerini kullandı.

Sevgi, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilmesi hakkında ise şunları kaydetti:

"Kendim için çok mutlu ve gururluyum. Takımın bana ihtiyacı olduğu her zaman hazır olmak isteyen biriyim. Bu seride de koçumun verdiği güvenle böyle bir mücadele verdiğim için mutluyum. Ama tabii ki takım arkadaşlarım olmadan şampiyonluğun ve ödülün önemi yok. O yüzden asıl teşekkür onlara."

Olcay Çakır Turgut da namağlup şampiyon olmanın önemine değinerek, "Seride genel olarak inişler çıkışlar oldu ama hep üstünlüğümüzü koruduk. 10 sayıdan aşağı çok inmemeye çalıştık. Kupamızı aldık, mutluyuz ama daha yolumuz devam ediyor. Kısa bir süre bunun keyfini çıkarıp sonra Avrupa Ligi için çalışmalara başlayacağız." şeklinde görüş belirtti.