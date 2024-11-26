Fenerbahçe Slavia Prag Maçına Hazırlanıyor

Spor

Fenerbahçe, 28 Kasım Perşembe günü Eden Arena'da Slavia Prag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada iki grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Çekya'ya hareket edecek. - İSTANBUL